Acadêmicos de Direito da Faculdade Unicampo conhecem na prática as funções constitucionais dos três poderes

Com o objetivo de aproximar a teoria à prática, os acadêmicos do 1º período do curso de Direito da Faculdade Unicampo, realizaram nesta tarde, visitas técnicas dirigidas. A atividade foi organizada e acompanhada pela Profª. Mayara Ap. Nortok Nunes, responsável pela disciplina de Projeto Jurídico e teve como objetivo compreender as funções constitucionais dos três Poderes.

Os alunos iniciaram a visita no paço municipal e foram recebidos pelo prefeito, Sr. TauilloTezelli e os secretários, Alessandra Chiroli (Procuradoria Geral), Sérgio Henrique dos Santos (Saúde) e Tânia Caetano (Educação). Durante o encontro, o prefeito explanou sobre a gestão do município, as atribuições do Poder Executivo nas diferentes áreas de atuação e a forma de atendimento ao cidadão.

Na sequência, os alunos se dirigiram ao Fórum Desembargador Joaquim de Oliveira Sobrinho (Campo Mourão), onde foram recepcionados pelo Dr. Edson Jacobucci Rueda Júniore Dr. Ferdinando Scremin Neto, ambos Juízes de Direito. Durante a visita guiada, realizada pelo Servidor Michael William de Oliveira Lima, os alunos conheceram as instalações físicas do Fórum, como o salão do Tribunal de Juri, salas de audiências e as varas judiciárias. Também receberam os esclarecimentos sobre a organização e atribuições do Poder Judiciário.

Por fim, visitaram a sede local da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. Foram recebidos pelo Dr. Andrey Legnani, Presidente da OAB e pela Dra. Mariangela Cunha, Conselheira Estadual da OAB. Além de conhecerem a estrutura física, como o auditório, escritório compartilhado e demais repartições, receberam explicações sobre a função da OAB, as prerrogativas dos advogados e o processo de fiscalização do exercício da advocacia.

Nas próximas semanas os alunos concluirão a atividade, visitando a Câmara Municipal de Campo Mourão.