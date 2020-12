Situação financeira e plano de gestão são apresentados a vereadores eleitos

A previsão orçamentária do município para o próximo ano, bem como a atual situação financeira e uma síntese do plano de gestão para o próximo mandato foram apresentados na manhã desta quinta-feira (10), aos vereadores. A apresentação foi feita pelo prefeito Tauillo Tezelli e os secretários Carlos Alberto Facco (coordenação geral) e Aldecir Roberto da Silva (Fazenda e Administração).

Durante a reunião, realizada no plenário do Poder Legislativo, o prefeito pediu apoio dos vereadores. “Nosso secretariado estará sempre à disposição para esclarecer as dúvidas que os vereadores tiverem a respeito dos projetos que enviarmos. Temos grandes desafios pela frente, mas juntos conseguiremos superar”, disse o prefeito. Ele acrescentou que os contatos políticos dos vereadores com deputados estaduais e federais também trazem bons resultados para a cidade.

O secretário de Fazenda fez alguns esclarecimentos sobre a previsão orçamentária para o próximo ano e esclareceu dúvidas de alguns vereadores. “Nosso maior desafio é a reforma da Previdência Municipal”, explicou o secretário, ao esclarecer sobre o impacto financeiro dos aportes que o município repassa mensalmente a um dos fundos e que influencia o limite do índice da folha de pagamento.

Já o coordenador geral explanou sobre o plano de governo para a próxima gestão, pautado numa estratégia de cidade mais humana e inteligente. “Nesse plano estamos levando em conta as novas demandas da população, que exigem um novo modelo de gestão pública”, explicou Facco.