Comércio de CM abre à noite, a partir da próxima segunda-feira

Muito movimento e o incremento das vendas é o que o comércio de Campo Mourão espera com o início do funcionamento das empresas em horário especial para o Natal, na próxima segunda-feira. Serão 11 dias seguidos com o funcionamento do comércio mourãoense em horário dilatado até o Natal para facilitar as compras.

Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, as lojas estarão abertas das 9 às 22 horas. Já no dia 19 (sábado), o comércio funcionará das 9 às 17 horas. No dia 20 (domingo), as compras poderão ser realizadas das 14 às 20 horas. Entre os dias 21 (segunda e quarta-feira), o atendimento aos consumidores volta a acontecer das 9 às 22 horas. Na véspera de Natal (dia 24), o comércio de Campo Mourão atenderá das 9 às 14 horas.

As empresas que adotarem o horário especial permanecerão fechadas nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro e nos dias 15 e 16 de fevereiro, como compensação aos comerciários.

PRÊMIOS

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), estão concorrendo a 1.000 prêmios. É o maior volume de prêmios oferecidos na tradicional campanha de final de ano em toda a história da entidade. Cerca de 230 empresas já aderiram a promoção e estão identificadas com cartazes da campanha.

A promoção vai brindar os consumidores com um veículo Renault Kwid zero quilômetro, dois play play station 4, cinco televisores de 32 polegadas, cinco tablets, 12 bicicletas, 150 caixas de som (bluetooth), 300 headphones e R$ 26 mil em vale compras (de R$ 20,00 a R$ 300,00). Muitos dos prêmios os consumidores já ganham ao raspar o cupom recebido no ato da compra.

O sorteio do carro será no dia 8 de janeiro, às 10 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer no auditório da Acicam (último pavimento do Centro Empresarial Cidade). A promoção vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021.