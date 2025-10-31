Governador sanciona lei que reconhece o Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado

Prato típico criado em Campo Mourão em 1962 ganha reconhecimento oficial por sua relevância histórica e cultural

O governador Ratino Júnior sancionou, nesta segunda-feira (28), a lei que reconhece o prato típico Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A proposta é de autoria dos deputados estaduais Goura (PDT) e Hussein Bakri (PSD) e foi publicada no Diário Oficial nº 12017, de 28 de outubro de 2025.

Criado em 1962, pelos pioneiros Joaquim Teodoro de Oliveira, Saul Caldas, Ênio Queiroz e Adelaide Teodoro de Oliveira, o prato nasceu da criatividade do grupo de pioneiros, inspirados em práticas culinárias indígenas. O preparo é singular: a carne de carneiro, acompanhada de legumes e temperos, é cozida lentamente em um buraco no chão, forrado com lenha e folhas de bananeira. Desde 1991, o município celebra a tradição com a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, evento que se consolidou como um dos maiores atrativos gastronômicos e turísticos do Paraná.

De acordo com os autores do projeto, o reconhecimento busca preservar a memória cultural e reforçar a importância do prato como expressão da identidade coletiva paranaense. “O Carneiro no Buraco extrapola os limites de Campo Mourão e já faz parte do imaginário cultural do Paraná. Reconhecer essa iguaria como patrimônio imaterial é valorizar nossas raízes e tradições”, afirmou o deputado Goura, autor da proposta.

O projeto de lei também prevê que o Poder Executivo adote as medidas necessárias para o registro oficial do prato nos livros próprios do Patrimônio Cultural Imaterial Paranaense, sob responsabilidade dos órgãos competentes.

O historiador Jair Elias dos Santos Júnior, pesquisador da história de Campo Mourão, foi quem solicitou ao deputado Goura a apresentação do projeto de lei. Ele comemorou a sanção como uma conquista histórica para o município e para o estado.

“O Carneiro no Buraco é muito mais do que uma receita. Ele representa a criatividade dos pioneiros, o encontro de culturas e o espírito comunitário de Campo Mourão. Ver esse reconhecimento estadual é uma vitória da nossa memória e da nossa identidade”, destacou Jair Elias.

Com a nova lei, o Carneiro no Buraco passa a integrar oficialmente o conjunto de bens imateriais do Paraná, ao lado de manifestações como o fandango caiçara e a erva-mate.