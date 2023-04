Sindicato dos Servidores Municipais tem nova presidente

O Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Sindiscam) tem nova presidente. A cadeira passa a ser ocupada pela servidora municipal Josiane Flores Munis da Silva, que assume até o final da gestão.

A ex-presidente Angela Cristina, eleita em outubro de 2020, que estava à frente da entidade pediu desligamento por motivos pessoais. E, de acordo com o Estatuto da entidade, a vaga pode ser ocupada pela secretária-geral. Assim, após ritos internos, como reunião da diretoria e entrega de documentos, a nova presidente já está respondendo pelo cargo.

Josiane Flores Munis Flores é escriturária e assumiu como servidora municipal em 2011. Antes de ser liberada ao Sindiscam, atuava como secretária na Junta Militar. Jovem, tem participado de diversas ações do Sindicato. Atualmente faz parte da Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho (CSMT), é presidente do Conselho da Previscam, e participa do Conselho Municipal da Cidade (Concidade) e do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (Comter).

Com a mudança, a suplente da diretoria Maria Clara Barroso Bueno assume a Secretaria Geral. Professora Municipal, Maria Clara já estava liberada ao Sindicato desde setembro de 2021, atuando junto às demandas do magistério municipal.

Josiane destacou seus desafios à frente da presidência do Sindiscam. “Assumo essa cadeira, de uma fundadora do Sindicato, a Angela nunca mediu esforços na luta em defesa dos servidores, e foram mais de 30 anos nesta luta, sempre priorizando pela diplomacia e essa bandeira do respeito e da valorização dos Servidores Municipais de Campo Mourão continua em pé”, destacou Josiane.

A atual gestão fica à frente da entidade até novembro de 2024.

