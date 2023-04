Tragédia na PR-487: acidente entre três veículos mata duas pessoas

Duas mulheres morreram em um trágico acidente registrado na tarde desta segunda-feira, 24, na rodovia PR-487, na saída de Campo Mourão para Luiziana, próximo ao parque industrial da Coamo.

A colisão envolveu duas caminhonetas, uma Chevrolet S10 e uma Hilux, além de um VW/Gol. As equipes de socorro ainda permanecem no local fazendo o atendimento.

Um idoso que estaria dirigindo o Gol foi atendido com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Os corpos serão recolhidos pelo IML onde deverão ser identificados ainda hoje. Mais informações em breve.