Sindicato do Comércio firma convênio com laboratório para aplicação de vacina da gripe

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Mourão e região firmou convênio com laboratório CENTROVAC para aplicação de vacinas de “Gripe” para os associados do sindicato e seus dependentes, bem como a comunidade em geral, no valor de R$ 78,00 para Vacinas da Gripe Tetravalente e R$ 285,00 para vacina de Pneumonia 13.

As doses das vacinas deverão ser agendadas para adquirir, pelo fone ou WhatsApp (44) 3529-3624. As vacinas estão disponíveis para todos que tiverem interesse em adquirir as doses. Não apenas aos associados do sindicato. Os valores serão pagos em dinheiro, PIX ou cartão diretamente ao laboratório no ato da aplicação da vacina no sindicato no dia 18 de abril de 2023.