Medidas de segurança são reforçadas nas escolas municipais de C. Mourão

A Secretaria Municipal de Educação reforçou as medidas de segurança já adotadas nas escolas em razão dos acontecimentos que envolveram atentados em outras cidades do país e que criaram tensão social.

Além do apoio da Polícia Militar que intensificou as rondas em frente as unidades de ensino, a Secretaria trabalha também em conjunto com a PM a possibilidade de implantação do “botão do pânico”. Trata-se de uma ferramenta que permite acionamento rápido diretamente com a corporação militar, em caso de necessidade.

Os portões de todos os prédios escolares ficam trancados e servidores estão orientados a só permitir a entrada mediante identificação. Os prédios também dispõem de câmeras com monitoramento em tempo real tanto pela direção da escola quanto pela empresa contratada, que também oferece serviço tático móvel.

“Mesmo assim todos os responsáveis pelas escolas foram orientados a

ficar ainda mais alertas e caso percebam a presença de pessoas estranhas, devem ligar para a Polícia Militar”, disse a secretária municipal de Educação Tânia Caetano. Na semana passada, o assunto foi discutido em reunião com gestores do município, vereadores e forças de segurança que atuam em Campo Mourão.