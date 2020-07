Sindicam: vídeo ressalta a importância do trabalho de sindicatos patronais

Nas redes sociais circula um vídeo em que é ressaltada a importância do fortalecimento dos sindicatos patronais, produzido em campanha liderada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com o apoio das federações estaduais, Sesc e Senac. Em âmbito regional, a campanha tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

No vídeo é destacado que o fortalecimento dos sindicatos patronais é um bom investimento para as empresas associadas. Essas entidades trabalham para o desenvolvimento do mercado e atuam na defesa dos interesses da categoria. São os sindicatos patronais, por exemplo, que defendem os interesses das empresas nas negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), onde são estabelecidos fundamentais para o comércio.

O vídeo salienta também a importância da contribuição assistencial, recolhida pelas empresas, para o custeio das ações desenvolvidas pelos sindicatos. “Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato patronal”, finaliza o vídeo.