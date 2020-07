Gincana: “Missão Quarentena” agita o Colégio Vila Militar Unicampo

Divididos em três equipes, os alunos do Colégio Vila Militar de Campo Mourão, ligado à Faculdade Unicampo, participam desde a última terça-feira (21/07) da gincana “Missão Quarentena”. As atividades são diárias (de segunda a segunda) com a programação incluindo desafios, provas intelectuais, provas de solidariedade e de arrecadação.

A gincana vai se estender por cinco semanas e tem por objetivos estimular nos estudantes a busca pelo autoconhecimento e o espírito de ajuda ao próximo. Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II integram a equipe que trabalha o tema “Solidariedade”, enquanto os alunos do 9º ano, também do Ensino Fundamental II, compõem a equipe que trabalha o tema “Responsabilidade e Compromisso”. Já os alunos da 1ª Série do Ensino Médio integram a equipe que trabalha o tema “Alteridade” (que é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras).

Em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, as atividades da gincana são desenvolvidas on-line. Para o lançamento da gincana foi feita uma reunião virtual com a participação dos alunos, família e professores na qual foi abordada a expectativa da promoção.

Na prova de arrecadação serão coletadas doações de alimentos, material de limpeza e produtos de higiene pessoal, que serão entregues no sistema de drive thru. Toda a arrecadação será destinada a entidades sociais de Campo Mourão. Além disso, uma das provas é a doação de sangue e, como os alunos são menores de idade, a família se envolve diretamente para cumprir esta missão.

O encerramento da gincana “Missão Quarentena” será marcada pela entrega da premiação por equipe e individual, além de honra ao mérito.

COLÉGIO MILITAR

O Colégio Vila Militar, de Campo Mourão, começou a funcionar este ano e foi o sexto implantado no Paraná. Iniciou as atividades com 38 alunos matriculados. Para os alunos do Ensino Fundamental, as aulas são no período matutino e os projetos ocorrem no período vespertino em contra turno. Já o Ensino Médio tem aulas nos dois períodos. Atualmente, as aulas são on-line, de maneira remota, mas ao vivo (inclusive com chamada, avaliações e simulados). A disciplina, a orientação para os estudos e a formação do caráter cidadão são alguns dos diferenciais do Colégio Vila Militar.