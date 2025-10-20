Fetacam promove encontro com o ator mourãoense Ney Piacentini, um dos grandes nomes da atuação teatral no Brasil

A 22ª edição do Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) realiza nesta segunda-feira (20), às 19h, na Casa da Cultura, uma das atividades mais aguardadas de sua programação: o “Bate-Papo com o Artista: Ney Piacentini”. Natural de Campo Mourão, o ator, pesquisador e pedagogo é hoje reconhecido nacionalmente como um dos principais nomes da reflexão contemporânea sobre o ofício do ator no Brasil.

Durante o encontro, Piacentini conduzirá uma vivência prática e reflexiva sobre a arte de interpretar, compartilhando aspectos de sua trajetória na Companhia do Latão e no Núcleo Rodateatro. O público poderá acompanhar demonstrações de atuação, ouvir relatos de bastidores e participar de um diálogo aberto sobre o fazer teatral. A proposta é criar um espaço de troca entre artistas, estudantes e comunidade, fortalecendo a dimensão formativa que o Fetacam vem consolidando ao longo dos anos.

Com 45 anos de carreira e mais de 65 espetáculos no currículo, Ney Piacentini construiu uma trajetória marcada pelo ativismo em prol de uma arte crítica e humanizadora. Mestre e doutor em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP, o artista também possui pós-doutorado pelo Instituto de Artes da Unesp. Foi professor na ECA-USP, na Unesp e no Célia Helena Centro de Artes e Educação, além de ter presidido a Cooperativa Paulista de Teatro (2005–2013) e fundado o Instituto Internacional de Teatro no Brasil, ligado à Unesco.

Piacentini é ainda um dos artistas brasileiros que mais publicaram obras dedicadas à atuação. Entre seus livros estão “Eugênio Kusnet: do ator ao professor” (2014), “O Ator Dialético” (2018) e “Traços da história e identidade da atuação brasileira” (2025). Nos palcos, atuou em espetáculos como “Vira e Mexe”, “O Legítimo Inspetor Perdigueiro”, “O Catálogo” e “Um Céu de Estrelas”. Desde 1997, integra a Companhia do Latão, grupo com o qual se tornou referência em teatro político e experimental.

No cinema, participou de produções marcantes como “Cronicamente Inviável” e “O Quanto Vale ou É Por Quilo” (de Sérgio Bianchi), “Tropicalismo Now”, (de Ninho Moraes), “Trabalhar Cansa” (de Marco Dutra e Juliana Rojas) e “Saudosa Maloca” (de Pedro Serrano). Entre os reconhecimentos recebidos, destacam-se as indicações aos prêmios Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e Aplauso Brasil, além do Prêmio Cooperativa Paulista de Teatro, pela contribuição ao teatro paulista.

O retorno de Ney Piacentini à sua cidade natal simboliza um reencontro entre o artista e suas origens, além de um gesto de valorização da cultura local e de incentivo às novas gerações de atores.

Com essa atividade, o Fetacam reafirma seu papel como espaço de aprendizagem, reflexão e celebração da arte teatral, conectando gerações e fortalecendo a identidade cultural de Campo Mourão. O festival, realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, integra as comemorações pelos 78 anos do município e segue com programação gratuita até o dia 26 de outubro.