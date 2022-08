Sidnei Jardim é eleito diretor regional do Fórum Permanente dos Procons do Paraná

O Diretores de Procons das maiores cidades do Paraná estiveram reunidos essa semana em Curitiba. Além de participarem do 10º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, os dirigentes elegeram a nova diretoria do Fórum Permanente de Procons do Paraná.

O Diretor do Procon de Campo Mourão, Sidnei Jardim, foi eleito o Diretor regional do Fórum. De acordo com o resultado a escolha teve a unanimidade dos votos.

Conforme Sidnei, a entidade é responsável pela articulação de debates e formulação de propostas para aperfeiçoar a legislação da defesa do consumidor. “Também somos responsáveis pela articulação entre os Procons do Paraná. E pelo assessoramento ao Procon do Estado para aprimoramento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor” afirma o dirigente.

De acordo com Sidnei Jardim, a conquista é fruto do reconhecimento do trabalho do Procon de Campo Mourão em nível estadual, afirmando ainda que hoje o Procon mourãoense é conhecido em todo o Estado. “Trabalho esse que foi possível graças a toda a equipe que acreditou na necessidade da defesa do consumidor. Fica a grande missão em estender esse trabalho para todos os Procons do Paraná, promovendo a articulação da defesa do consumidor junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ao lado do Procon Estadual”, finaliza Jardim.