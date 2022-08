Morre o professor Adalmir, pai do prefeito de Engenheiro Beltrão, Júnior Garbim

Morreu neste domingo, 14, os 74 anos, o professor e ex-vereador de Engenheiro Beltrão, Adalmir José Garbim, pai do atual prefeito da cidade, Adalmir José Garbim Júnior. Ele lutava contra o Mal de Alzheimer, há um ano, e estava internado no hospital Unimed, em Campo Mourão, há 24 dias.

Além de professor e diretor do Colégio Padre Antonio Vieira, militou na política e foi vereador durante os anos de 1977 a 1982, ocupando o cargo de presidente da Câmara. Disputou as eleições em 1982 ao cargo de prefeito, mas acabou não vencendo. Também é Cidadão Honorário do município.

Nascido na cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul, em 11 de outubro de 1947, chegou a Engenheiro Beltrão no início da década de 1970, onde foi professor por mais de 30 anos.

O prefeito Júnior Garbim lamentou a morte do pai. “Com muita dor e tristeza, comunico o falecimento do meu amado pai, Adalmir José Garbim. Agradeço a todos pelas orações em favor de sua vida. Deixa seu legado como cidadão de bem, íntegro e honesto. Um pai amoroso e exemplar. Que meu amado pai tenha o seu descanso merecido”, declarou o prefeito Júnior Garbim.

Adalmir deixa a esposa Ivanir de Souza Garbim, os filhos Adalmir José Garbim Júnior e Luciano Henrique de Souza Garbim, além de dois netos: Arthur e Mateus

O presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Toshimitsu Moriya (Japa Gás), manifestou os sentimentos pela morte do pai do prefeito, exaltando o legado deixado por ele ao município.

“Um momento muito triste para Engenheiro Beltrão. Seu Adalmir foi um grande vereador e professor do nosso município, Cidadão Honorário e que deixa grande legado para nossa comunidade. Um homem que construiu um nome em nosso município. Em nome de todos os vereadores, os sentimentos ao prefeito Júnior Garbim e os familiares”, disse Japa Gás.

Sua morte causou grande comoção na cidade de Engenheiro Beltrão, onde era extremamente conhecido e querido por ter sido professor.

O velório acontecerá na Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão e o sepultamento será nesta segunda-feira, 15, em horário ainda a ser definido pela família. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.