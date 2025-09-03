Sicredi/Acicam:: Gestão Financeira Básica para Negócios ” foi tema de módulo

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão sediou nesta semana a realização do módulo “Gestão Financeira Básica para Negócios”, dentro do programa Mulher Empreendedora Sicredi. Cerca de 20empreendedoras e gestoras de negócios da cidade participam da ação desenvolvida através de parceria celebrada entre o Sicredi e a Acicam.

Trata-se da segunda turma atendida em Campo Mourão pelo programa que visa fortalecer o empreendedorismo feminino através de capacitação, orientação estratégica e soluções financeiras personalizadas. É oferecida uma jornada de desenvolvimento voltada para mulheres, com foco em capacitação, conexões estratégicas e fortalecimento da atuação feminina.

A Acicam Mulher representa a entidade empresarial no desenvolvimento do programa e nas capacitações são apresentadas ferramentas e conhecimentos para mulheres empreendedoras desenvolverem seus negócios, além de orientação estratégica para a tomada de decisões e ainda para a execução do planejamento dos negócios. Também são

Tratadas de soluções financeiras, com o oferecimento de acesso a crédito e outros serviços financeiros personalizados.

O programa ainda incentiva o protagonismo e a liderança feminina no mundo dos negócios, fomentando também o crescimento sustentável, através do desenvolvimento econômico e social das comunidades.