Inscrições abertas para oficinas de viola e canto caipira em C. Mourão

O Instituto São José de Viola Caipira e Orquestra Viola no Campo, por meio do “Projeto Viola Viva Viva Viola” da Lei Rouanet, estará promovendo duas oficinas abertas para participação de iniciantes, intermediários ou avançados, sem nenhum custo.

As inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas até o próximo dia 16 pelo link: https://tinyurl.com/4wdebejf. A oficina será realizada nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro, das 18h30 às 22h30.

A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A oficina será ministrará pelo maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, Rui Torneze de Araújo. Além de maestro, Araújo é violeiro, professor e escritor, com formação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP).

OFICINA DE CANTO

Nos dias 19 e 20 deste mês acontece ainda a oficina de Canto Caipira. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16 também pelo link: https://tinyurl.com/4wdebejf. O curso será ministrado pela regente Juliana Satiko Uejima.

No dia 19, a oficina será das 18h30 às 22h30 e, no dia 20, das 14 às 18 horas. A oficina de canto é aberta para pessoas com nível de experiência iniciante, intermediário e avançado. Ela é graduada desde 1998 em música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). As duas oficinas acontecem na Casa da Cultura de Campo Mourão.