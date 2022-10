Show teve apenas o cantor Sorocaba em Campo Mourão

O show que marcou o encerramento das comemorações pelos 75 anos do município de Campo Mourão foi apresentado apenas pelo cantor Sorocaba na noite desse domingo, 17, na praça central de Campo Mourão. O parceiro dele, Fernando, não compareceu por problema no voo.

O avião saiu de São Paulo, porém, devido ao tempo chuvoso precisou retornar. Segundo informações, durante o dia ele participou de um evento com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

O show gratuito reuniu milhares de pessoas na praça. Mesmo sozinho o cantor Sorocaba animou a plateia com os principais sucessos da dupla. Ele puxou o parabéns pra você pelos 75 anos da cidade no momento em que também foi realizado um show pirotécnico, com fogos sem estampido.

Já o cantor Fernando justificou a ausência no show, dizendo que teve um dia bastante corrido. “Cheguei em São Paulo já a noite para deixar os amigos, que a gente estava num avião particular, daí a gente decolou para Campo Mourão só que o trajeto estava muito ruim, de mau tempo. O piloto achou melhor opção a gente voltar porque não ia ter como pousar, e não tinha alternativa para Londrina e nem Maringá. Ia fechar tudo e a gente achou melhor voltar por segurança. Queria agradecer o carinho de vocês, e o carinho com Sorocaba também”.