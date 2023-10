Dupla armada assalta cartório no distrito de Ivailândia e leva documentos

Dois assaltantes, um deles armado, invadiram o cartório do Serviço Distrital no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão, na manhã desta sexta-feira (20), causando grande apreensão nas pessoas que estavam no local.

O bandido armado rendeu atendentes do local e roubou diversos documentos do cartório. Após o crime, a dupla teria fugido com um veículo Ford Ka, de cor cinza, pela rodovia PR-317, sentido o município de Floresta.

Equipes da Polícia Militar de Campo Mourão foram acionados para dar apoio na ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Também não houve feridos na ação. A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão vai investigar o caso.

Com informações e foto: Jornal Enfoque Regional