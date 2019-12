Show marca lançamento da dupla Sara e Gabriel e da música Papelão, em CM

Assim como os irmãos Chitãozinho e Xororó expressam em um de seus sucessos, “Nascemos para Cantar”, dois jovens irmãos mourãoenses começam a despontar nesse caminho, com muito talento, dedicação e entusiasmo pela música sertaneja. Por isso, você que é fã da boa música, grave bem esses nomes: Sara & Gabriel, ela com 16 anos e ele com 21.

A dupla, oficializada há dois anos, fez o show de lançamento e da música “Papelão”, na sexta-feira 20/12, durante a programação da Mostra Cultural, na praça da Catedral, de Campo Mourão. Mas os dois já estão trabalhando há mais tempo e buscado espaço no cenário nacional.

Em outubro, a dupla esteve em Brasília a convite de um grande produtor musical, credenciado Zen Studios que é o maior e mais antigo estúdio musical da cidade. O produtor deu uma oportunidade para ouvir as composições da dupla e se interessou em produzir a música “Papelão.” Além dessa canção, Sara e Gabriel aproveitaram e gravaram também a música “Não Intencional”, a qual será lançada em breve. Ainda na capital federal, Sara e Gabriel se apresentaram em quatro casas de shows, e gravaram os clipes das músicas autorais.

Donos de múltiplas linguagens artísticas, destacaram-se precocemente na Música: Sara já participou das seletivas do The Voice Kids Brasil, edições 2017 e 2018, enquanto Gabriel, aos 11 anos, iniciou seus primeiros trabalhos como baterista na Banda Unção e Glória.

Hoje Sara e Gabriel contam com uma completa ESTRUTURA DE SHOWS para turbinar a carreira e colocar o pé na estrada. A dupla dispõe de produtor musical, produtor artístico, gerente de vendas, banda completa, equipamentos de som e iluminação, Van para transporte e pacotes de shows e apresentações.

Instagram da dupla: Saraegabrieloficial

Contato para contratar a dupla: (43) 9 8814 1168.