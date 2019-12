Comércio de CM volta a atender em horário normal

Passado o Natal, o comércio lojista de Campo Mourão voltou nesta sexta-feira a atender os consumidores em horário normal. Neste sábado, as lojas permanecerão abertas das 9 às 13 horas.

Também na próxima segunda e terça-feira (véspera do feriado de ano novo), o funcionamento do comércio mourãoense será em horário normal. No dia 2 de janeiro, as lojas que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o Natal permanecerão fechadas, como compensação aos funcionários, de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).