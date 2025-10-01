Show de Física e Oficina de Sonhos no Empreende Week

A vasta e diversificada programação do Empreende Week, que começa na próxima segunda-feira (dia 6), em Campo Mourão, inclui atrações e atividades gratuitas para participantes de todas as idades. Ao longo dos quatro dias serão mais de 50 ações – muitas delas inéditas – e aproximadamente 60 instituições estão mobilizadas na realização do evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo.

Entre as atrações para o dia 8 (quarta-feira), às 19 horas, está o Show da Física, a cargo do campus local da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Embora as atividades programadas pareçam mágica, na verdade são ciência. A coordenação será dos professores Sérgio Henrique Fernandes e Michel Corci (do Polo Astronômico), com a participação dos alunos José Vitor e Thiago.

A programação inclui também a realização da Oficina dos Sonhos by Sebrae no dia 7 (das 7h30min às 9 horas e das 13h30min às 14h50min), dia 8 (das 7h30min às 9 horas e das 15h10min às 17 horas) e dia 9 (das 7h30min às 9 horas e das 15h10min às 17 horas). A atividade será desenvolvida na Arena Ecossistema – Espaço Futuro e constitui-se em um momento de criatividade, troca e construção de ideias que marcaram os participantes.

OUTRAS ATRAÇÕES

Atividades também estão agendadas para o Palco Educere; dia 7 – Passa e Repassa (8h30min às 9 horas e das 15 horas às 15h30min), Batalha de Pitch by Integrado (9 às 10 horas), Batalha de Pitch (16 horas às 16h30min), Rodada de Mentoria (16h30min às 17 horas), Pisando na Bola (15h30min às 16 horas) e Passa e Repassa (10 horas às 10h30min); dia 8 – Passa e Repassa (8 às 9 horas), Oficina Projeto Técnico by Educere (8h40min às 9h40min), Passa e Repassa (15 às 15h30min), Apresentação de projetos (16 às 17 horas); dia 9 – Passa e Repassa (8h30min às 9 horas), Pitch do Núcleo Regional de Educação (9h20min às 10h20min), apresentação de projetos (10h30min às 11 horas), Passa e Repassa (11h10min às 11h40min), Passa e Repassa (15 às 15h30min), Pisando na Bola (15h30min às 16 horas), Batalha de Pitch (16 horas às 16h30min) e Rodada de Mentoria (16h30min às 17 horas).