Show com Cesar Menotti e Fabiano atraiu cerca de 15 mil pessoas na praça

Um público estimado em cerca de 15 mil pessoas lotou o espaço e entorno da Praça São José na noite deste domingo (15), para prestigiar o show da dupla Cesar Menotti e Fabiano. A atração musical fez parte da programação de aniversário de 76 anos do município. Nesta segunda-feira (16), o show será com a banda de rock IRA.

“Além dos investimentos em obras por toda a cidade e a melhora a cada dia no atendimento ao cidadão, também é importante promover oportunidades de lazer e entretenimento para a população, como temos feito com grandes shows e eventos, que também fomentam o comércio da cidade”, enfatiza o prefeito Tauillo Tezelli.

As atrações artísticas no aniversário de 76 anos da cidade já tiveram Marcos e Belutti (na abertura da fase final do Paraná Bom de Bola), Orquestra Viola no Campo e Grupo Minuano. Além dos shows, palestrantes de renome nacional também estiveram na cidade durante o Empreende Week e no próximo sábado (dia 21) está programado um show de acrobacias aéreas no aeroporto, que foi adiada por conta de mau tempo na Feira de Aviação e Tecnologias Agrícolas.

CULTURA

Ainda na programação de aniversário começa nesta terça-feira, dia 17, a 20ª edição do tradicional Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM). Até 28 de outubro serão realizadas apresentações teatrais e ações formativas gratuitas para a comunidade. A promoção é da Fundação Cultural.