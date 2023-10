Homem é morto com tiros e facãozadas em Mamborê

Um crime bárbaro foi registrado no final da tarde deste domingo, 15, em uma estrada rural, no município de Mamborê, onde um idoso de 70 anos foi morto por disparos de arma de fogo e golpes de facão.

O crime ocorreu na área rural, na estrada que liga Mamborê à comunidade Pranchinha, próximo ao CTG. A vítima, identificada por Manoel Luiz de Souza, foi morta no interior de um veículo GM/Vectra que dirigia.

As equipes da Polícia Militar e Civil se deslocaram ao local para iniciar as investigações e apurar a autoria e circunstâncias desse homicídio. Uma equipe da Secretaria de Saúde do município foi acionada, mas o homem já estava em óbito.

Policiais de Campo Mourão e a Polícia Cientifica também se deslocaram em apoio à equipe de Mamborê. Fora do carro foi encontrado um facão e um coldre possivelmente de revólver calibre .38.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para necropsia.