Show aéreo cancelado por chuva será realizado dia 21 de outubro

O show de acrobacias aéreas com a Pro Tork, que estava marcada para o dia 2 de setembro mas adiado em razão do tempo chuvoso, foi reagendado para o dia 21 de outubro, no Aeroclube de Campo Mourão. O horário ainda será definido e a entrada será 1 kg de alimento não perecível a ser doada para o programa Mesa Brasil do SESC.

A atração, que seria parte do 1º Agro Air Show – Feira de Aviação e Tecnologias para Agricultura de Campo Mourão, agora faz parte da programação de aniversário de 76 anos da cidade. Mesmo com o cancelamento do show aéreo, um público estimado em cerca de 2 mil pessoas circulou no evento nos dois dias.

Foram 6 palestras e 26 expositores, com público presente inclusive no sábado de chuva. O evento teve participação de pelo menos 14 cidades do Paraná, Mato Grosso, Goiás e Bahia, e até de outros países como do Paraguai. “Para o aeroclube o evento marca não somente a abertura para novos eventos como também a sua aproximação com toda a comunidade mourãoense, já que a aviação é um tema que alimenta sonhos e principalmente com o imaginário das crianças”, observa Paulo Eduardo Riva Proetzek, presidente do Aeroclube de Campo Mourão.

O evento também foi um dos primeiros a cumprir a legislação municipal acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, com compensação de todo o carbono emitido durante o evento. Além disso foram 176 kg de alimentos e itens de cesta básica arrecadados para o Programa Mesa Brasil do SESC.

“O aeroclube e o aeroporto são ativos importantes da cidade. Além de ser um local de entrada para investimentos, há também o transporte de pacientes, doações de órgãos e toda a cadeia de aviação agrícola e civil, composto em sua maioria por pequenos negócios”, observa o secretário municipal de inovação e Desenvolvimento Econômico Eduardo Akira Azuma.