Vestibular da Unespar registra aumento de 23% nas inscrições

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou a lista de homologação das inscrições para o Vestibular 2024. Neste ano, a instituição recebeu 5.542 inscrições válidas, o que significa um aumento de 23% em relação ao Vestibular 2023, que obteve 4.493. Os dados foram fornecidos pela Comissão Central do Vestibular Unificado (CCCV).

O aumento significativo se deu em função das diversas ações desenvolvidas durante este ano. Dentre elas, estão as atividades promovidas na Mostra de Profissões, que levou cerca de 6,5 mil estudantes até a Unespar, e o Aulão de Revisão para o Vestibular que, em conjunto com a Prefeitura de Paranavaí, acontece nos Núcleos Regionais de Educação (NRE) de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

A coordenadora do CCCV, Aurea Andrade Viana de Andrade, destaca que aos poucos a Unespar vai revertendo a queda nas inscrições durante a pandemia. “Nos últimos meses, houve um grande esforço da reitoria em prol do Vestibular, como redução do valor da taxa de inscrição, maior investimento em publicidade e a criação do Programa Sou Mais Unespar, com o Aulão do Vestibular para estudantes da rede pública a Mostra das Profissões com grande envolvimento dos docentes, estudantes e agentes universitários”, disse.

A prova do Vestibular 2024 será aplicada no dia 8 de outubro, de forma presencial, em todas as cidades em que a Unespar tem campus. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 28 de setembro, no site vestibular.unespar.edu.br. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro.

Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos: Grupo I – Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha; e Grupo II – Prova de Redação. Cada curso da Unespar optou por um grupo de provas a ser aplicado aos candidatos. Portanto, é importante que o candidato verifique a qual a modalidade de provas será submetido/a em função da escolha do curso. Para conferir mais informações acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o Manual do Candidato e da Candidata.

Para mais informações, consulte os editais no site do vestibular, o Manual do Candidato e da Candidata e o Manual de THE. Em casos não contemplados pelos documentos, entre em contato com a CCCV pelo endereço [email protected] ou pelo telefone (44) 3518-1844.

Agência Estadual de Notícias