Shopping Família dará início a obras e inauguração está prevista para outubro

Na noite desta quarta-feira (31/07), aconteceu um importante evento no Shopping Família de Campo Mourão: a entrega de capacetes aos lojistas, marcando o início da construção das lojas dentro do empreendimento. A cerimônia foi marcada por momentos de celebração e otimismo, com apresentações artísticas do grupo Sou Arte e uma belíssima performance musical da orquestra Celebrate.

O Shopping conta com mais de 60 lojas, uma loja âncora, duas semi-âncoras, três salas de cinema, uma praça de alimentação com um restaurante e onze operações de fast-food. Presentes no evento para receber seu capacete estavam representantes de marcas como Casa Bauducco, KFC, Anacapri, Fini, Tingo, Spoleto, Bubble Mix, FiChips, Milky Moo, Cacau Show, Cinemax, La Brasa, Club Rosa, Nutri Mais, Miss Bella, Kehl Doces, Gelato Borelli, Império Store, Hope, Dinapoli, Arrazô, Fit Spors, Colli, Calma, Beth!, Funplace, Campo Pet, Kaza do Kamarão, Cesar Chaveiro, Pit Stop, Shop Case, TN Toys, Sicredi, Farmácias São Paulo, LB Store, Zhen Comida Oriental, Lotérica Garcia.

O evento, que pode ser considerado um marco para o desenvolvimento econômico e social de toda COMCAM, teve como principal objetivo dar início às obras das lojas, com uma expectativa de aproximadamente três meses para a inauguração.

O desenvolvimento do Shopping Família de Campo Mourão promete transformar a região, trazendo novas opções de compras, entretenimento e geração de emprego. Este empreendimento representa um significativo avanço, impulsionando a economia local e melhorando a qualidade de vida dos habitantes.