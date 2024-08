Rebeca Andrade é prata no individual geral na ginástica em Paris

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata, em um embate histórico com a norte-americana Simone Biles, que ficou com o ouro na final individual geral feminina da Ginástica Artística, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A medalha de bronze ficou com a também norte-americana Sunisa Lee, ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

A ginasta brasileira repetiu o feito de Tóquio 2020, quando também conquistou a prata na modalidade.

A competição abrange quatro aparelhos: salto, paralelas assimétricas, trave e solo; e a nota final é o somatório das notas obtidas pelas atletas em cada um deles.

Biles somou 59.131 pontos, seguida de Rebeca, com 57.932; e de Sunisa Lee, com 56.465.

Com a conquista, a ginasta se tornou a mulher brasileira com o maior número de medalhas olímpicas – quatro no total. A outra brasileira classificada para a final, Flávia Saraiva, ficou em 9º lugar, com 54.032 pontos. Esta foi sua primeira participação na final desta modalidade.

SALTO E PARALELAS ASSIMÉTRICAS

As atletas começaram a competição no aparelho de salto, modalidade em que Biles obteve a maior pontuação (15.766), seguida por Rebeca (15.100). Sunisa Lee perdeu pontos após uma falha em um movimento de rotação, somando 13.933 pontos – pontuação que a deixou atrás da argelina Kaylia Keymour, Argelia, com 14.033 pontos que, posteriormente, foram revistos para 14.233. Flávia Saraiva obteve 13.633 pontos neste aparelho.

Depois, foram para o segundo aparelho, as paralelas assimétricas. Rebeca cravou o exercício, marcando 14.666 pontos, pressionando Simone Biles que, durante a apresentação, acabou tendo de segurar um movimento, flexionando o joelho, para evitar tocar o solo.

O pequeno deslize, cometido em um exercício de extrema dificuldade, acabou tirando pontos da norte-americana, que somou 13.733 pontos, o que colocou, ainda que momentaneamente, Rebeca em primeiro lugar na competição. Flávia Saraiva conseguiu 13.900 pontos no aparelho.

TRAVE

Simone Biles, então, iniciou sua participação no terceiro aparelho, a trave, ainda mais pressionada, ocupando provisoriamente o terceiro lugar, atrás de Rebeca Andrade e de Kaylia Keymour. Foi neste momento decisivo, em um aparelho de grande dificuldade, que o ouro de Biles começou a despontar.

A série foi muito bem executada pela norte-americana, mesmo com um leve desequilíbrio cometido em meio a movimentos de giro. Ao final, Biles saiu do aparelho executando pirueta dupla no mesmo eixo, movimento que poucos atletas conseguem fazer. Ela obteve 14.566 pontos, assumindo a liderança.

Rebeca Andrade entrou no aparelho precisando tirar 14.300 pontos para se manter na liderança, mas devido a um desequilíbrio um pouco maior do que o cometido por Biles, e de um pequeno pulo para a frente na saída do aparelho, ela obteve 14.133 pontos.

Sunisa Lee também se desequilibrou, mas a exemplo de Rebeca e Biles, não chegou a cair. Sua pontuação no aparelho ficou em 14.000.

Flávia Saraiva obteve 14.266 pontos, enquanto as italianas Manila Esposito e Alice D’Amato obtiveram 14.200 e 14.033 pontos, respectivamente.

SOLO

As ginastas iniciam o quarto e último aparelho (solo) tendo Simone Biles na liderança, com 44.065 pontos. Rebeca Andrade estava pouco atrás, com 43.899. Com isso, a brasileira precisava tirar uma diferença de 166 pontos.

A italiana Alice D’Amato chegou à última prova com 42.833 pontos, seguida da argelina Kaylia Keymour, com 42.799. A outra brasileira, Flávia Saraiva, estava na 11ª posição, com 40.399 pontos.

A então campeã olímpica, Sunisa Lee, obteve 13.666 pontos, o que garantiu, à atleta, pelo menos uma medalha de bronze, enquanto Rebeca e Biles não se apresentavam.

Para garantir pelo menos a prata, Rebeca precisava tirar no mínimo 12.567 pontos. Ao som de Beyoncé e da música Baile de Favela (MC João), a ginasta brasileira fez uma ótima apresentação, obtendo 14.033 pontos. O resultado poderia ter sido ainda melhor caso ela não tivesse perdido pontos por pisar com um pé fora da área.

A prata brasileira já estava garantida podendo virar ouro se Biles obtivesse pontuação inferior a 13.868. A norte-americana, no entanto, fez um solo impecável, somando 15.066 pontos.

Com o resultado, Rebeca consegue pela segunda vez ser prata na modalidade que agrega os quatro principais aparelhos da ginástica artística.