Sesc lança o Dia do Desafio nesta quarta-feira em Campo Mourão

A prática de atividades físicas regulares é o caminho para um estilo de vida mais saudável, incluindo a prevenção e o combate de diversas doenças relacionadas ao sedentarismo. Após dois anos sem edições presenciais, o SESC, em parceria com o município de Campo Mourão traz de volta a campanha mundial de combate ao sedentarismo com força total: o Dia do Desafio, marcado para 25 de maio.

O lançamento oficial será nesta quarta-feira, dia 18 de maio, na unidade do Sesc, a partir das 9h. Todos os secretários de esportes dos municípios de abrangência estarão presentes para discutir o desenvolvimento da atividade em cada município.

A organização do evento pede a todos para engajarem-se neste movimento em combate ao sedentarismo. Para este ano não haverá o tradicional confronto entre os municípios para a mobilização de seus habitantes. O “desafio” em 2022 será superar a marca de participantes atingida em 2019, última edição presencial do evento.

No Dia do Desafio, das 6h às 21h, o pedido é para que todos pratiquem 15 minutos de qualquer atividade física e registre a sua participação no site oficial do Dia do Desafio www.sescpr.com.br/ddd, informando seu nome, telefone, a cidade de onde está participando e quantas pessoas participaram com você.

O participante também deverá registrar a sua participação nas redes sociais: Poste fotos e vídeos com a hashtag #diadodesafio e marque o perfil do SESC e da Secretaria de Esportes de Campo Mourão através da @sesc_pr e @fecam!