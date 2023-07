Sesc fará arrecadação para Campanha do Agasalho no jardim Araucária

Com o objetivo de aumentar as coletas e facilitar a entrega por parte da população dos bairros, a 15ª Campanha do Agasalho, promovida pelo Sesc de Campo Mourão, fará arrecadação no jardim Araucária, neste sábado.

Os moradores já deverão deixar separadas roupas de inverno, pois a coleta será feita no período das 9h às 12h, no Mercado Araucária, localizado na Avenida Luciano Marmontel.

A 15ª edição da Campanha do Agasalho é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/PR e RPC. A campanha acontece em nível estadual até o da 1º de setembro.

Portanto, as doações continuam acontecendo no Sesc, localizado na Avenida João Bento, 2020, centro e no Senac, na rua São Josafat, 1651. As doações serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e famílias de baixa renda do município.