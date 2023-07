Polícia prende foragido da justiça com drogas, celulares e facas em Mamborê

Um homem foragido da justiça foi preso nesta sexta-feira, no centro de Mamborê, após denúncias feitas para a Policia Militar. Ao iniciar diligências, a equipe policial com apoio do destacamento de Boa Esperança e da Policia Civil, localizou o suspeito e constatou que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu.

No local também foi abordada a esposa do indivíduo, sendo que ao lado deles havia uma balança de precisão e faca de corte com resquícios de droga e uma porção de maconha fracionada para venda.

No quarto do casal, ainda foram encontradas mais drogas, totalizando 419 gramas de maconha. Ambos foram presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, juntamente com R$ 224,35 em dinheiro, uma balança de precisão marca SF-400, duas facas de serra de cozinha, três celulares marca Samsung, um celular marca Multi laser e um cartão bancário.