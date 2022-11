Serviços da Sanepar podem afetar abastecimento de água em C. Mourão

Todas as regiões da cidade de Campo Mourão poderão ter o abastecimento de água comprometido neste domingo, 6, devido a obras de interligação que a Sanepar estará fazendo de um trecho da nova adutora de água do município.

Os trabalhos, que fazem parte do programa de ampliação do sistema de abastecimento, iniciam às 6h30 e devem se estender até 17h. Por esta razão, pode faltar água temporariamente em todas as regiões da cidade. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 20h e será de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.