Iretama vai realizar a 3ª Caminhada Internacional na Natureza

O município de Iretama se prepara para realizar a 3ª Caminhada Internacional na Natureza, circuito Rio Pinhalzinho, no próximo dia 13 de novembro. A realização é do Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR Paraná -. Prefeitura Municipal, entre outras instituições que apoiam a iniciativa.

O percurso será de 11,4 km, passando por cachoeiras, trilhas, morros, gruta, rios, antigo moinho de farinha, pecuária e agricultura, centro de produção entre outros atrativos.

O evento terá início às 7h, com concentração e café da manhã a R$ 15,00 (reservado com antecedência). Em seguida o grupo sob a orientação de um profissional de educação física participa do alongamento antes do início da caminhada.

Durante o percurso haverá 4 pontos de apoio. Após a conclusão do percurso, será servido almoço a R$ 30,00 também com reserva antecipada. Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site http//iretama.caminhadas.info/. Mais informações e inscrições também pelos telefones: (44) 3573 1261 (IDR-Paraná), ou (44) 3573 1668 (Prefeitura).