Serviço de Planejamento Familiar redefine fluxo de atendimento

O Serviço de Planejamento Familiar que a Secretaria Municipal de Saúde oferece em parceria com a Santa Casa aos usuários do Sistema Único de Saúde redefiniu o fluxo para atendimento. Na semana passada o médico responsável esclareceu algumas dúvidas juntamente com a equipe de médicos e enfermeiros da Atenção Básica.

O ambulatório realiza laqueadura tubária, inserção de DIU, prescrição de anticoncepcional (oral e injetável) e uso de preservativo. A orientação é que a paciente procure sua UBS para decidir qual o melhor método para o Planejamento Familiar. No caso da laqueadura, a interessada passará por uma pré-triagem. Se considerada ao procedimento, é encaminhada para avaliação médica no consultório, que fica na Santa Casa.

A gerente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Suelen Lima, esclarece que a laqueadura não depende apenas da vontade da paciente. “É feita uma avaliação minuciosa, onde é verificada a necessidade e se a pessoa está apta a passar por essa cirurgia”, lembra a gerente.

Quando por motivo de saúde a mulher necessita mas não pode fazer a laqueadura, por exemplo, o companheiro pode ser encaminhado para vasectomia. As Unidades de Saúde também oferecem gratuitamente pílulas anticoncepcionais e preservativos masculino e feminino.

De acordo com o Ministério da Saúde, planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informação e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos.