PM age rápido e prende acusado de homicídio em Campina da Lagoa

Na tarde desse domingo (14), uma ação rápida de policiais militares em Campina da Lagoa resultou na prisão de um homem de 46 anos acusado de um homicídio ocorrido por volta das 13h.

O acusado foi preso no Distrito de Bela Vista, e no carro dele, apreendida a arma que teria sido utilizado no crime. Aos policiais militares o homem confessou a autoria.

Conforme apurado pelas equipes da PM, o homicídio ocorreu após um desentendimento entre o acusado e a vítima. Após uma discussão, o homem teria ido até a casa dele e voltado armado.

De dentro do carro ele teria atirado contra a vítima, de 48 anos, que foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Equipes de socorro estiveram no local, mas nada mais pôde ser feito. A equipe da Polícia Científica informou que o homem foi atingido por três disparos.

PRISÃO DO ACUSADO

Após coletar as informações a respeito de quem seria o autor, diversas equipes da PM pertencentes ao 11° Batalhão de Policia Militar reuniram esforços para tentar localizar o homem e prendê-lo.

As primeiras buscas foram feitas na residência dele, porém a esposa informou que o suspeito havia saído com uma arma para resolver um problema e não tinha retornado. Logo depois que o corpo da vítima foi encaminhado ao IML, as equipes não cessaram as buscas e conseguiram informações de que o acusado poderia estar num distrito.

Diante da denúncia, as equipes da Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil foram até a localidade rural e se depararam com o acusado em um veículo Ford Ka.

Ele foi abordado pelos policiais, confessou o crime e disse que a arma estava no porta-malas do carro. Os policiais apreenderam o rifle, que estava municiado com oito cartuchos.

Mais dois carregadores vazios também foram apreendidos. Após os trâmites de praxe, o homem foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11° BPM