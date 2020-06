Senac realiza Webinário: Radiologia – Coronavírus e a Importância do Diagnóstico de Imagem

O Senac realiza nesta quinta-feira às 15h o Webinário com o tema: “Radiologia, Coronavírus e a relevância do diagnóstico por imagem.”

Neste evento, a instrutora Priscila Resmer Castilho falará um pouco de como as novas tecnologias e cenário de pandemia tem mudado a Radiologia e respectivo mercado perante a situação do Covid-19, ressaltando desafios, oportunidades e dicas valiosas para quem quer ingressar na carreira.

Os interessados que se inscreverem (preencher formulário abaixo) receberão no dia do evento um link específico para acesso. Se não conseguir participar nesse horário, não se preocupe: a gravação do evento ficará disponível ainda por 24Hs.

A inscrição é rápida, fácil e gratuita. Inscreva-se AQUI: https://bit.ly/2BD3JQr

Segue mini currículo da instrutora participante deste Webinário:

Priscila Resmer Castilho – Formada pela UTFPR em Tecnologia em Radiologia, especialista em Ciência Corpo-Mente Biopsicologia (FADITU) e em Administração de Empresas (ISAE-FGV) e mestre em Engenharia Biomédica pela mesma Instituição de formação. Como experiência profissional já atuou em radiologia pediátrica, application e atualmente é instrutora e coordenadora do curso Técnico em Radiologia do Senac-PR.