Senac realiza Webinário: Estética e Skin Care: como podemos acompanhar essa tendência

O Senac realiza nesta terça-feira, 30/06, às 15h o Webinário com o tema: “Estética e Skin Care: como podemos acompanhar essa tendência.”

Os interessados que se inscreverem (preencher formulário abaixo) receberão no dia do evento um link específico para acesso. Se não conseguir participar nesse horário, não se preocupe: a gravação do evento ficará disponível ainda por 24Hs.

A inscrição é rápida, fácil e gratuita. Inscreva-se AQUI: https://bit.ly/31gv9GT

Segue mini currículo da instrutora participante deste Webinário:

Adriana Ciarlo – Fisioterapeuta formada pela PUC-PR, pós-graduada em Docência na área da Saúde e mestre em Desenvolvimento de Tecnologia, pela LATEC. Instrutora dos cursos Técnicos do Senac PR desde 2012 e coordenadora do Curso Técnico em Estética na Faculdade Senac.

Mais informações: WhatsApp 44 98456-4525

Matricule-se no TÉCNICO EM ESTÉTICA do Senac Campo Mourão: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?ehtec=1&uep=11&tc=202000086