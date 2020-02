Senac Por um Paraná Melhor

Alinhado com as ações do governo estadual, o Senac PR irá disponibilizar por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), R$ 1 milhão para a realização de cursos para qualificar a população de 20 municípios que ocupam as piores posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores. Investir em educação é um modo de aumentar o IDH. Com maior escolaridade, é possível inserir esses paranaenses no mercado de trabalho, assim gerando renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida.

As cidades beneficiadas são: São João do Triunfo; Ramilândia; Guaraqueçaba; Coronel Domingos Soares; Doutor Ulysses; Mato Rico; Ortigueira; Cândido de Abreu; Inácio Martins; Diamante do Sul; Tamarana; Cerro Azul; Tunas do Paraná; Reserva; Imbaú; Santa Maria do Oeste; Laranjal; Marquinho; Rio Bonito do Iguaçu; e Campina do Simão.

Cada município receberá cerca de R$50 mil para a oferta de cursos acima de 40 horas de duração. Esse valor será suficiente para a capacitação de aproximadamente 100 pessoas por cidade.

Das 20 cidades com os piores IDHs do estado, 11 são da região central. A unidade do Senac Guarapuava ficará responsável por cinco municípios da região, em que serão investidos R$250 mil.

Os cursos a serem ofertados ainda estão em fase de abertura, com previsão de término no segundo semestre de 2020.