Carreta é tomada de assalto e motorista é deixado amarrado

Três homens armados de pistola tomaram uma carreta de assalto carregada de soja, nas proximidades da Usina Mourão, por volta das 11h30 desta sexta-feira. Os bandidos usavam um VW/Gol, de cor prata, com o qual obrigaram o motorista do caminhão a parar.

Em seguida, a vítima, de 47 anos foi rendida, amarrada, amordaçada e colocada dentro do carro. Os outros criminosos seguiram com a carreta, enquanto a vítima foi levada no Gol e deixada em uma mata, próximo a estrada velha para Roncador.

No local ele permaneceu por cerca de uma hora. Quando começou a chover ele disse que se rastejou até a estrada, onde foi visto por motoristas de outros caminhões, que acionaram a Polícia Militar.

O homem foi conduzido até a delegacia, mas os bandidos continuam foragidos.