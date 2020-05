Senac oferece cursos técnicos presenciais em Campo Mourão

Está aberto o período para registro de interesse nos cursos técnicos presenciais do Senac Campo Mourão. As pessoas interessadas em cursar um dos 4 cursos técnicos oferecidos presencialmente no Senac de Campo Mourão, deverão preencher o formulário a seguir https://forms.gle/EC4jMJxjGVeYX85e9

Este formulário tem o objetivo de priorizar as vagas dos interessados, porém a confirmação da vaga se dará através da efetivação da matrícula, que começará nos próximos dias. Após preenchimento do formulário, a equipe comercial do Senac entrará em contato para demais esclarecimentos.

Turmas que iniciarão em Agosto de 2020:

– Técnico em Enfermagem – Noite

– Técnico em Estética – Noite

– Técnico em Radiologia – Manhã

– Técnico em Radiologia – Noite

Dúvidas envie um WhatApp para 44 98456-4525.