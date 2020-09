Senac Digital: A qualificação mais próxima da experiência presencial

O Senac Paraná está com matrículas abertas para um novo produto com foco em atender às demandas do período de pandemia e isolamento social, o Senac Digital. Com a interrupção das aulas presenciais a instituição passa a oferecer cursos de forma remota (ao vivo) da Trilha do Comércio Digital.

São sete títulos que vem para auxiliar às empresas do comércio:

1. E–commerce: vendendo no comércio eletrônico;

2. Ferramentas de Marketing digital;

3. Funil de vendas do comércio eletrônico;

4. Experiência digital do usuário para conversão de vendas;

5. Inovação de formatos e canais de venda;

6. Produção de imagens para meio digitais;

7. Inteligência de mercado big data.

Ofertar estratégias para suprir as necessidades do comércio e partir para o e-commerce é uma política do presidente da Fecomércio Darci Piana. “Com o Senac Digital podemos auxiliá- los a ingressar no comércio digital e obter sucesso nas vendas”, explica a diretora de educação e tecnologia do Senac PR, Denyze Ruckl.

O Senac Digital é um projeto piloto com aulas remotas ao vivo em que o aluno tem interação em tempo real com o instrutor. As datas e horários são pré-definidos e o programa conta com uma metodologia inovadora de ensino. “São sete títulos e o aluno pode optar por fazer todos e ter uma formação completa ou escolher os que mais lhe interessam. melhor é que qualquer cliente interessado no Paraná pode realizar matrícula, já que as aulas são online e ao vivo”, destaca a diretora de educação e tecnologia do Senac PR, Denyze Ruckl.

As aulas iniciam no dia 28 de setembro. Para os cursos dos períodos da manhã e tarde o Senac está dando 40% de desconto. Nos cursos noturnos, o desconto é de 20% para as matrículas que forem realizadas no site.

Matricule-se diretamente pelo link: https://www.pr.senac.br/senacdigital/

Dúvidas envie um WhatsApp para 44 98456-4525