Feriadão evidencia sinais dos excessos no Gramadão

Um lugar onde tudo parece permitido nos fins de semana. Bebida, drogas, som alto, manobras de risco com automóveis, brigas, além de outros excessos. Conhecido como novo gramadão, próximo ao anel viário, é ali que muitos jovens escolhem para se reunir nos fins de semana. No local já houve tiros e atropelamento com morte.

Com as restrições de circulação pela pandemia do novo coronavírus, em que a prefeitura chegou a prorrogar o toque de recolher, o local passou a ser ainda mais frequentado nos fins de semana.

Com o feriado prolongado de 7 de Setembro, comemorado ontem, as marcas dos excessos ficaram ainda mais evidentes no local. Quem passou pelas proximidades ontem encontrou grande volume de lixo, sacolas plásticas, latas de cerveja, garrafas, além de outros recipientes que deveriam ter sido depositados no lixo.

Pessoas que passaram ontem pelas proximidades fotografaram e enviaram as imagens para grupos de WhatsApp da imprensa. O secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos demonstra preocupação com a situação.

“É preocupante pelo risco de contaminação em massa do covid-19, sem falar ainda do lixo que pode acumular água, elevando o perigo da proliferação do mosquito transmissor da dengue. O consumo de bebida também aumenta o risco de acidentes e outros crimes, que ao final recaem tudo na saúde”, afirma o secretário.