Morre homem esfaqueado pelo próprio sogro

Morreu na manhã desta terça-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão, José Cicero dos Santos, 28 anos, que havia sido ferido com três golpes de faca, no dia 29 de agosto. O crime ocorreu em uma residência, na Travessa Caviuna, no jardim Santa Nilce II e teria sido praticado pelo próprio sogro da vítima.

O rapaz levou facadas na cabeça, pescoço e abdome. O suspeito do crime é o sogro dele, mas o homem negou a agressão. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao endereço encontrou ele e outro homem embriagados, acompanhados de uma criança de cinco anos, também com hematomas pelo corpo.

A criança é filha do suspeito do homicídio contra Santos. Ao ser indagado, o homem disse que estavam no local, em uma confraternização, quando outro homem, desconhecido chegou e esfaqueou seu genro. No entanto, os policiais receberam informação de que o próprio sogro é que teria ferido o rapaz.