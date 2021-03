Senac Campo Mourão oferta 40 vagas gratuitas para a capacitação técnica de desenvolvedores de aplicativos

Com o objetivo de dar apoio ao comércio paranaense para a retomada econômica de 2021, o Senac Campo Mourão está ofertando 40 vagas gratuitas, por meio do Programa de Bolsas de Estudo Senac PR no curso Técnico em Informática para Internet a distância.

As inscrições estão abertas, ocorrerão até 24 de março e devem ser realizadas somente pela internet, no site www.ead.senac.br/gratuito. O profissional técnico em informática para internet (desenvolvedor web e mobile) desenvolve sites, aplicações web e mobile, de acordo com os padrões de codificação, usabilidade, acessibilidade e segurança da informação.

O mercado de trabalho está em ampla expansão e com alta demanda por profissionais capacitados.

Diferenciais:

* Curta duração. Apenas 13,5 meses

* Rápida inserção no mercado de trabalho

* Mercado aquecido, poucos profissionais na área

* Flexibilidade de horário. Estude a hora que desejar

* Flexibilidade de local. Estude onde quiser

* Certificado Senac com validade Nacional

* A lei garante que o diploma EaD tem o mesmo valor que os presenciais

Pré-requisitos:

– Idade mínima de 16 anos

– Estar cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio

– Residente no Paraná

– Renda per capita de 2 salários mínimos federais

Acesse aqui o passo-a-passo da inscrição:

http://ww2.senacead.com.br/psg/inscricao.pdf

Inscreva-se no link: https://ead.senac.br/gratuito/

Início do curso para 19 de abril de 2021.

‼️IMPORTANTE: INFORMAR O POLO DE CA/MPO MOURÃO NO MOMENTO DA

INSCRIÇÃO