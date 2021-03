Dia Mundial da Água é comemorado com orientações do Município

Nesta segunda-feira, 22 de março, onde é comemorado o Dia Mundial da Água, o Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, irá realizar durante a semana, nas redes sociais do Município, diversas publicações com informações importantes, referente a água, trazendo para a população mourãoense uma série de recomendações, com o intuito de conscientizar.

A vida no planeta só é possível graças à presença da água, por isto cuidar das fontes de água é fundamental para a sobrevivência. Para diversos processos no corpo humano, é indispensável a presença da água. Apesar de o nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo humano. Esta quantidade, entretanto, não está distribuída igualmente por todo o território, e consequentemente, existem locais onde esse recurso é bastante escasso.

Em virtude dessa desigualdade de distribuição, em várias regiões, ocorrem verdadeiros conflitos por água. “É importante dizer que o Dia Mundial da Água tem como objetivo promover a conscientização sobre a relevância desse bem, a maneira que usamos e preservamos faz toda diferença para a qualidade da água que teremos no futuro. Por isso é importante repensar os atos, e o quanto podemos evoluir para ter água potável amanhã”, informa a Secretária da Agricultura e Meio Ambiente do Município, Shelly Nogueira.

No dia 22 de março de 1992, a ONU instituiu o Dia Mundial da Água e divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em dez artigos. Veja a seguir alguns trechos dessa declaração:

1- A água faz parte do patrimônio do planeta;

2 – A água é a seiva do nosso planeta;

3 – Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados;

4 – O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos;

5 – A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores;

6 – A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo;

7 – A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada;

8 – A utilização da água implica respeito à lei;

9 – A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social;

10 – O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.