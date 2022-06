Pacientes de hemodiálise terão novamente Festa Julina em CM

A tradicional festa caipira realizada sempre nesta época do ano, será comemorada novamente entre os pacientes e funcionários do setor de hemodiálise do Instituto do Rim de Campo Mourão.

A confraternização, que acontece há mais de dez anos, será realizada nos dias 27 e 28 de julho. A festa transforma o ambiente pesado das máquinas usadas para filtrar o sangue de quem sofre de insuficiência renal.

Quem aprecia a festa já vem vestido a caráter, inclusive a equipe administrativa, técnicos e enfermeiros do Instituto do Rim, que trocam o jaleco branco pela roupa xadrez.

A festa julina é uma forma de propiciar momentos de descontração e confraternização entre o grupo, que por se encontrar toda semana no local já mantém laços antigos de amizade.

Músicos com viola, violão e gaita animam a festança, que também oferece comidas típicas e doces. A unidade atende 215 pacientes, de toda a região, por isso são necessários dois dias de festa para que todos participem.

A assistente social do Instituto do Rim, Iara lohaine Cerilo da Silva disse que os preparativos já estão sendo providenciados. “Mesmo com a pandemia, a festa julina não deixou de acontecer, mas com algumas restrições. Agora já vai ser possível retornar com as apresentações”, disse ela.