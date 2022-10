CM/Futsal goleia Coronel Vivida pelas quartas da Copa Paraná

Sem dificuldade, o Campo Mourão Futsal goleou por 7 a 3 o Coronel Vivida na tarde desta segunda-feira, 17, na primeira partida das quartas de finais da Copa Paraná.

O Carneirão até levou um susto ao sair perdendo por 1 a 0 antes do primeiro minuto de jogo, mas aos poucos tomou conta da partida. Douglinhas, Leandro Caires, Malcom (2), Tom, Silva e Caio Barros anotaram os gols do tricolor mourãoense, que na primeira etapa já vencia por 5 a 1. “Saímos atrás mas fomos entendendo a marcação deles e aos poucos fizemos o placar e o nosso dever de casa. Era importante vencer em casa e ter a vantagem do empate no jogo da volta”, analisou Leandro Caires.

O jogo da volta será realizado no sábado, 22, em Coronel Vivida (Sudoeste do Paraná), e um empate no tempo normal basta para Campo Mourão passar para a semifinal. Em caso de derrota haverá prorrogação, e se terminar empatado, pênaltis.