Semana do Orgulho Negro e Indígena será aberta nesta terça em Campo Mourão

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) realiza dias 6, 8 e 9 de dezembro, a 2ª Semana do Orgulho Negro e Indígena de Campo Mourão. O intuito é promover uma reflexão de forma ampla e objetiva sobre as questões de etnia-raça, voltado a promoção da igualdade racial e a valorização de duas de nossas matrizes culturais que, juntas, respondem por mais da metade da população brasileira.

Nesta terça-feira (6), às 9 horas, na UTFPR, roda de conversa “Raça, Saúde Mental e Mundo Acadêmico – Vivências e estratégias”, com as psicólogas Jessy Nicole e Nadieli de Oliveira e a graduanda em Engenharia Ambiental, Tatiana Gonçalves.

Na quinta-feira, dia 8, às 8h30, no auditório do SESC, o tema da palestra será “Partilhas de Memória da cultura Guarani”. Além de palestra com Nilza Maria Rodrigues (Jaxy Rendy – Tupi), professora e indígena da aldeia Verá Tupã de Campo Mourão, haverá exposição e venda dos artesanatos indígenas.

O encerramento, na sexta (9), será com roda de conversa “Retirada dos escravos de seu anseio, exposição ao desconhecido e suplicio das mulheres negra na época”. A abordagem será feita pelo indígena karibu, João Batista, bombeiro, socorrista, vigilante de escolta armada e técnico de segurança do trabalho. O evento será às 9 horas, no anfiteatro da Unespar.

A outra roda de conversa será na sexta à noite (19h30), na Unespar e terá como tema “Processo de retomada da identidade indígena”, abordada por Roberto Andrade, acadêmico do curso de Ciências Econômicas da Unespar (campus de Campo Mourão). Do dia 6 ao dia 13 de dezembro também será realizada a exposição do projeto afrografias da Unespar, na biblioteca da UTFPR.