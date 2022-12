Comandante do 11º BPM ministra palestra para gerentes da C. Vale sobre prevenção de crimes em propriedades rurais

O tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, ministrou palestra para 49 gerentes das unidades da Cooperativa C.Vale na região noroeste, centro-oeste e oeste do Paraná sobre prevenção de crimes nas áreas rurais.

O foco principal foram nos delitos ligados diretamente aos agrotóxicos e demais insumos agrícolas. A palestra aconteceu nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A cooperativa conta hoje com mais de 25 mil associados nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Sabemos que estes produtos têm um valor muito alto no mercado, então são constantemente alvo de quadrilhas especializadas que revendem esses insumos a um valor bem abaixo do que é praticado no mercado”, aponta Giraldes.

Ainda de acordo com o comandante, o objetivo da cooperativa é multiplicar, por meios de seus gerentes, as informações e sugestões aos seus associados e clientes, visando melhorar a segurança nas propriedades rurais.

“É uma grande cooperativa, a segunda maior do Brasil, e tem uma preocupação muito grande em contribuir com a preservação da tranquilidade dos seus milhares de associados. Ela será uma grande parceira na difusão e propagação do projeto da Patrulha Rural com seus clientes, associados e colaboradores”.

Ainda conforme Giraldes, é importante que as empresas que comercializam agroquímicos tenham absoluto controle dos veículos nas movimentações destes produtos, bem como tenham a possibilidade de rastrear todos os lotes das embalagens vendidas.

“Temos uma preocupação muito grande em sempre fortalecer a integração entre a Polícia Militar e as pessoas que residem ou tenham propriedade em áreas rurais, justamente para podermos dar uma resposta rápida em eventuais ocorrências”, afirma.

Na área atendida pelo 11º BPM, os policiais que integram a Patrulha Rural mantêm comunicação direta com grupos de produtores rurais e isso tem contribuído muito para elevar o nível de satisfação com a Polícia Militar.

O gerente do Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho da C.Vale, Maurício Santos, enalteceu o trabalho apresentado pelo tenente-coronel Giraldes sobre os cuidados e as práticas preventivas no contexto de furtos e roubos e, principalmente, a integração entre os poderes público e privado.

“Cada vez mais, para que a gente possa fazer frente às ameaças, acredito que as autoridades privadas e as públicas precisam desta integração efetiva, que proporcione meios de atuarmos de forma preventiva na mitigação dos riscos”, avalia Santos.

Ele também considera muito positivo o trabalho apresentado pelo comandante aos gestores no que diz respeito a atuação da Patrulha Rural para melhorar a segurança no campo.

“Estamos cientes das demandas e, por isso, vamos possibilitar aos nossos associados e clientes, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da PM nas áreas rurais durante o Dia de Campo que vamos realizar em janeiro”, destaca o gerente.

CARTILHA SEGURANÇA RURAL

Foi justamente com o objetivo de combater esses crimes nas áreas rurais, que a Polícia Militar do Paraná realizou estudos com produtores rurais, moradores, sindicatos e demais entidades ligadas ao meio rural.

Após ouvir pessoas e também analisar propriedades rurais alvo que já tinham sido alvo de criminosos, foi produzida uma cartilha com sugestões de mudanças nas estruturas físicas, como por exemplo: vigilância natural, controle de acesso de pessoas, melhoria da iluminação em pontos importantes, bem como a importância da integração e comunicação entre os moradores das propriedades vizinhas.

Além disso, o manual traz dicas sobre como manter em segurança os estoques de defensivos agrícolas, o transporte destes produtos e também sobre a procedência dos materiais adquiridos.

O projeto desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná se baseia em estudos e dados estatísticos sobre a criminalidade no ambiente rural, e busca restabelecer a segurança e a tranquilidade aos agricultores e demais moradores destas áreas.

Com informações: Comunicação Social do 11º BPM