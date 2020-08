CM/Futsal recebe Joaçaba pela Liga Nacional

A bola volta a rolar hoje (28) para o Campo Mourão Futsal em jogo antecipado da terceira rodada da Liga Nacional. Depois de perder na estreia para o Pato, atual campeão, o carneiro tricolor recebe às 18h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (PR), o Joaçaba (SC).

CONFRONTO EQUILIBRADO

Será o jogo de estreia do time catarinense, que deve impor dificuldade para o time do técnico Wesley Szabo, o Alemão. “Esperamos mais um jogo difícil, contra uma equipe jovem e rápida. Mas, precisamos nos impor e vencer jogando em casa. Mesmo sem a presença do torcedor, que é muito importante para nós, temos de nos ajustar e conquistar um resultado positivo”, afirma Alemão, que terá a volta do ala Luiz Fernando, depois de cumprir suspensão na partida de largada da competição contra o Pato. O pivô Fabinho segue de fora e só retorna no terceiro confronto da LNF.

NA TV

Sem torcida o jogo será transmitido ao vivo pela LNFTv, no canal oficial da Liga Nacional. Para assistir basta assinar o pacote de Streaming da LNF ao preço promocional de R$ 99,00 (pagamento único), valor que pode ser parcelado. Ao assinar o torcedor pode indicar Campo Mourão como clube de coração que parte do valor volta para o clube.

APOIO MORAL

Mesmo não podendo estar presente a Torcida Jovem (organizada do carneirão) preparou seu setor no ginásio com faixas e bandeiras, como forma de apoio ao time. Um jeito criativo e diferente de demostrar carinho e dar força à equipe, que joga sem o calor do torcedor na arquibancada.