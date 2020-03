Feirão Queima de Estoque realizado com boas vendas

O 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no final da última semana, foi marcado pela presença de grande número de consumidores ao longo dos três dias da tradicional promoção. Outro destaque, segundo proprietários de empresas que participaram do evento, foi a boa comercialização de confecções em geral, calçados e outros produtos, o que exigiu a reposição várias vezes de estoque nos estandes.

Uma vez mais, o principal atrativo foram os preços de liquidação adotados pela maioria das lojas participantes, o que já se tornou uma tradição do Feirão Queima de Estoque promovido pela entidade empresarial. Produtos com até 70 por cento de desconto foram colocados à disposição dos consumidores na promoção aberta na manhã da última quinta-feira e que se estendeu até a noite de sábado, nas dependências do Celebra Eventos.

Segundo comerciários que trabalharam nos estandes das lojas, a promoção atrai cada vez mais consumidores da região em busca de bons preços, além de variedade de produtos ofertados. Empresas tradicionais de Campo Mourão participam de todas as edições do Feirão Queima de Estoque organizado pela CDL.

Em razão do sucesso em termos de vendas e público, várias das lojas participantes já reservaram estande para o 25º Feirão Queima de Estoque, que vai acontecer no início de junho próximo. Neste ano, a CDL vai realizar três edições da promoção.