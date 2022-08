SEMAC instala 20 hortas suspensas na Vila Guarujá

Com a proposta de ajudar as famílias a ter uma alimentação mais saudável a Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade (SEMAC), instalou 20 hortas suspensas em quintais de moradores da Vila Guarujá.

O projeto tem o apoio de alunos do curso de Geografia da Unespar, para o plantio das mudas de alface, cebolinha e salsinha, bem como orientações às famílias sobre os cuidados no cultivo. As hortas foram instaladas na parte interna dos muros das residências, com o intuito de aproveitar pequenos espaços e economizar água na hora de regar. Os canos de PVC possuem ‘furos’ para drenagem da água e estão dispostos em camadas para não haver desperdício.

“Este é um projeto piloto que acompanhará o desenvolvimento destas 20 hortas. No próximo ano pretendemos instalar mais 100 hortas como essas em outras localidades”, explica a secretária da SEMAC, Marley Lisabete Formentini.